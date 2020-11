Carlisle kündigt Dividende an

Der Mischkonzern Carlisle Companies (ISIN: US1423391002, NYSE: CSL) wird am 1. Dezember 2020 eine Quartalsdividende von 0,525 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre auszahlen. Record day ist der 17. November 2020.

Carlisle Companies gehört zu den so genannten Dividendenaristokraten - dies sind Unternehmen, die mindestens 25 Jahre in Folge ihre Dividende jedes Jahr erhöht haben. Im August 2020 wurde die Dividende das 44. Jahr in Folge angehoben. Der Anstieg betrug 5 Prozent.

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet der Mischkonzern 2,10 US-Dollar je Anteilschein aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 128,36 US-Dollar (Stand: 2. November 2020) eine Dividendenrendite von 1,64 Prozent.

Carlisle Companies ist in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Gartenbau, Gesundheit und Bergbau tätig. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 1,13 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,28 Mrd. US-Dollar), wie am 20. Oktober berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 102,3 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 137,9 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie weist auf der derzeitigen Kursbasis seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street ein Kursminus von 20,69 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 6,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. November 2020).

Redaktion MyDividends.de