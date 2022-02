Carlsberg steigert die Dividende und will eigene Aktien zurückkaufen

Der dänische Brauereikonzern Carlsberg (ISIN: DK0010181759) will eine Dividende von 24 Kronen (ca. 3,23 Euro) an seine Aktionäre ausschütten. Dies ist eine Erhöhung um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (22 Kronen). Beim derzeitigen Börsenkurs von 145,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei rund 2,22 Prozent. Die bereinigte Ausschüttungsquote liegt bei rund 49 Prozent. Die Hauptversammlung von Carlsberg findet am 14. März 2022 statt.

Carlsberg will im Zeitraum vom 4. Februar 2022 bis 22. April 2022 eigene Aktien über 1 Mrd. Kronen (ca. 134 Mio. Euro) zurückkaufen. Der Umsatz von Carlsberg stieg im Jahr 2021 um 13,8 Prozent auf 58,54 Mrd. Kronen (ca. 7,87 Mrd. Euro). Auf organischer Basis ergab sich ein Plus von 10 Prozent. Der operative Gewinn kletterte um 12 Prozent auf 10,8 Mrd. Kronen (ca. 1,45 Mrd. Euro). Organisch war dies ein Plus von 12,5 Prozent. Der Gewinn von Carlsberg stieg um 13,5 Prozent auf 6,85 Mrd. Kronen (ca. 921 Mio. Euro).

Der bereinigte Gewinn von Carlsberg kletterte um 9,1 Prozent auf 6,94 Mrd. Kronen (ca. 933 Mio. Euro). Im letzten Jahr setzte der Konzern mit 119,6 Mio. Hektolitern rund 8,6 Prozent mehr Bier ab.

Im Jahr 2022 wird ein Anstieg des operativen Gewinns auf organischer Basis im Bereich von 0 bis 7 Prozent erwartet. Zu den Marken des dänischen Braukonzerns zählen Carlsberg, Tuborg, Holsten, Feldschlösschen oder auch Lübzer.

Redaktion MyDividends.de