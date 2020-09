Carvana: Gebrauchtwagenverkauf etwas anders und erfolgreich in Coronazeiten – Aktie zieht kräftig an

Um fast ein Viertel geht es heute für die Aktie von Carvana in die Höhe. Während die Absatzzahlen der Autobauer weiterhin auf einem eher niedrigen Niveau liegen, scheint der Gebrauchtwagenhandel bei Carvana zu florieren. Nachdem schon das erste Halbjahr für den Online-Gebrauchtwagen-Händler ganz gut verlaufen ist, scheint das dritte Quartal Ausrufezeichen in der Unternehmensgeschichte zu setzen.

Vorstandsvorsitzender spricht von neuen Rekorden

“Die Dynamik, die wir im zweiten Quartal gesehen haben, hat sich im dritten Quartal beschleunigt und zu neuen Rekorden bei den Carvana-Kennzahlen geführt, die starke Fortschritte sowohl beim Wachstum als auch in Richtung Rentabilität zeigen”, sagte Ernie Garcia, CEO von Carvana, in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Goldman Sachs stuft die Aktie auf „Kaufen“

Neben dem guten Ausblick auf das noch laufenden Quartal haben die Experten der amerikanischen Investmentbank die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ gestuft und das Kursziel von 178 auf 205 Dollar erhöht. Goldman begründete den Schritt unter anderem damit, dass Carvana den Ausblick auf das dritte Quartal konkretisiert habe. Dementsprechend soll der Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent ansteigen, was zudem einem Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal entspricht.

Warum ist Carvana gerade so erfolgreich?

Kurz gesagt: Das amerikanische Unternehmen hat den Gebrauchtwagenverkauf ins „Online-Zeitalter“ geholt. Bei Carvana muss man nicht vor Ort sein, um sich ein Fahrzeug auszusuchen. Man betrachtet das Auto einfach auf der Website von innen und außen. Entscheidet man sich für einen Kauf, dann wird der entsprechende Wagen kostenlos vor die eigene Haustür gefahren. im Anschluss hat der Käufer sieben Tage Zeit, dass Fahrzeug zu testen. Entspricht es nicht den Vorstellungen, bekommt der Käufer das Geld zurück und das Auto wird einfach wieder abgeholt. Wer es ohne Feilschen und Risiko mag, der ist bei Carvana sehr gut aufgehoben.

Einen Bonbon gibt es noch

Die Käufer können ihre Fahrzeuge natürlich auch vor Ort selbst abholen. In Nashville kann dies zu einem besonderen Erlebnis werden. Dort steht ein gläserner “Lager-Turm” indem sich auf 5 Ebenen 20 Fahrzeuge befinden. Abholung der Fahrzeuge ist zu jeder Tageszeit möglich. Papiere und Schlüssel liegen in einem speziellen Fach bereit. Bei einem Kauf erhält der Kunde eine überdimensionale Münze, die er wie bei einem Getränkeautomaten verwenden kann. Das gewünschte, gebrauchte Auto wird anschließend ganz automatisch in eine von drei Auslieferungsboxen verfrachtet. Das Sahnehäubchen auf dem Kauf: Der Vorgang wird gefilmt und kann auf den eigenen Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Somit dürfte auch kein Freund, den Kauf des gebrauchten Fahrzeuges verpassen.

