Casey’s General Stores erzielt mehr Umsatz und meldet Dividende

Die US-Einzelhandelskette Casey’s General Stores Inc. (ISIN: US1475281036, NASDAQ: CASY) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents je Aktie an ihre Anteilseigner ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Mai 2020 (Record date ist der 1. Mai 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 1,28 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 172,00 US-Dollar (Stand: 9. März 2020) entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,74 Prozent. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,25 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,05 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 33,96 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 41,84 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Montag mitgeteilt wurde.

Das Unternehmen mit Firmensitz in Ankeny, im US-Bundesstaat Iowa, ist 1968 gegründet worden und betreibt über 2.000 Shops (Convenience-Shops) in den USA, in denen Pizzas, Pasta, Sandwiches oder auch Süßigkeiten angeboten werden. Darüber hinaus werden Tankstellen betrieben.

Seit Jahresanfang 2020 hat die Aktie an der Wall Street 8,18 Prozent an Wert zugelegt und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de