Cashbuzz – Traden und Geld zurück bekommen!

Nach dem erfolgreichen Start der Aktion „Cashback-Trading“ von HypoVereinsbank onemarkets im Herbst 2018 wird der Service nun mit Hilfe einer neuen App verbessert und erweitert. Wie bisher bekommen Anleger und Trader, die Produkte von HypoVereinsbank onemarkets handeln, bis zu 50 Euro pro Transaktion als Cashback bei über 4.000 teilnehmenden Banken und Sparkassen in Deutschland erstattet. Durch die neue kostenlose App „Cashbuzz“ werden nun sowohl die Bedienung und Funktionalität verbessert als auch das monatliche Limit für Erstattungen auf 1.000 Euro ausgeweitet.

So funktioniert Cashback-Trading mit HVB Produkten

Kunden platzieren Kauf- und Verkaufsaufträge für HVB-Produkte (Emittent: UniCredit Bank AG) wie gewohnt bei ihrem Broker*. Sobald die Order verbucht ist, kann der Cashback über die Cashbuzz-App angefordert werden. Voraussetzung hierfür ist neben der Installation der App eine Registrierung und Verknüpfung eines oder mehrerer Depotkonten. Den Cashback gibt es ab 1.000 Euro Ordergegenwert (Ordervolumen zzgl. Ordergebühren). Monatlich können bis zu 1.000 Euro zurückerstattet werden. Eine nachträgliche Auszahlung bei Überschreiten dieses Limits erfolgt nicht. Nach der Anforderung des Cashbacks erfolgt die Gutschrift innerhalb weniger Tage auf das zugrunde liegende Depotverrechnungskonto des Nutzers.

„Mit unserem Cashback-Trading beschreiten wir neue Wege in puncto Digitalisierung und Kundenservice und können unsere Kunden auf direktem Wege für ihre Produkttreue belohnen.“ sagt Dominik Auricht, Global Head of Public Distribution bei HypoVereinsbank onemarkets. Weitere Informationen zum Cashback-Trading sowie Beispiele für die Höhe des Cashbacks bei ausgewählten Banken finden Sie hier (www.onemarkets.de/cashback).

Die neue Cashbuzz-App – Einfachheit, Sicherheit und Datenschutz haben höchste Priorität

Cashbuzz ist ein digitaler Coupon-Manager, der Vorteilsaktionen verschiedener Partner übersichtlich bündelt. Die Depotkonten der Anleger werden dabei durch Eingabe der Online-Banking-Zugangsdaten mit der App verknüpft. Cashbuzz ist nutzbar bei über 4.000 Banken und Sparkassen in Deutschland. Gegenüber der Vorgänger-App wurden Bedienung und Funktionalität verbessert. Cashbuzz legt viel Wert auf Sicherheit. Sowohl in der App als auch bei der Datenübertragung werden modernste Verschlüsselungstechnologien mit höchsten Standards verwendet. Somit sind die Vermögensdaten der Anleger sicher. Cashbuzz erfüllt die Anforderungen der DSGVO- und PSD2-Regulierung. Die HypoVereinsbank erhält keinerlei personenbezogenen Daten. Zur Erstattung des Cashbacks werden lediglich anonyme Daten (z. B. Handelsdatum, ISIN, Ordervolumen) an die HypoVereinsbank weitergegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onemarkets.de/cashback

