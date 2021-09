CATERPILLAR - Aktie fällt durch

Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 190,820 $ (NYSE)

Die Caterpillar-Aktie startete im März 2020 nach einem Tief bei 87,50 USD zu einer starken Rally. Diese führte die Aktie im November 2020 über das alte Allzeithoch aus dem Januar 2018. Ende Mai 2021 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 246,69 USD.

Seitdem befindet sich der Wert in einer Korrektur. Dabei fiel er zunächst auf ein Tief bei 199,23 USD und testete damit den EMA 50 (Wochenbasis). In der letzten Woche fiel der Index knapp unter diesen EMA. Der gestrige Abverkauf führte die Aktie auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit Mai 2021.

Wo liegen mögliche Abwärtsziele?

Damit wurde die Korrekturbewegung bestätigt. Sie kann noch einige Tage anhalten und zu Abgaben in Richtung 173,24 USD bis 166,03 USD führen. Dort bestünde dann eine gute Chance auf eine Bodenbildung.

Eine Rückkehr über 199,23 USD wäre bullisch zu bewerten. Anschließend könnte es zu einer Erholung bis zumindest 231,94 USD kommen.

Fazit: Die Caterpillar-Aktie dürfte in den nächsten Tagen weiter unter Druck stehen. Allerdings nähert sie sich damit einer potenziellen Kaufzone an.

Caterpillar -Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)