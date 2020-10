Caterpillar: Kurz vorm Zieleinlauf

Zwischen Anfang 2018 und Sommer dieses Jahres herrschte in der Caterpillar-Aktie ein klarer Abwärtstrend, dieser präsentierte sich auf Wochenbasis aber dreiwellig und galt als gewöhnliche Konsolidierung. Im Sommer gelang es schließlich diesen Abwärtstrend zu durchbrechen und Aufwärtspotenzial zurück an die Höchststände aus 2018 um 173,24 US-Dollar freizusetzen. Diese Aufgabe hat Caterpillar nahezu erfüllt, an den 2018´er Hochs dürfte aber vorerst mit dem steilen Rallyeanstieg Schluss sein. An derartigen Stellen kommen nämlich häufig Gewinnmitnahmen vor, weshalb Anleger auch jetzt wieder vorsichtig sein und langsam an eine Beendigung der Long-Positionen in Erwägung ziehen sollten.

Bravouröser Verlauf

Diese chattechnische Besprechung dient dazu, um die aktuelle Situation bei der Caterpillar-Aktie einem Update zu unterziehen. Noch etwas Luft besitzt das Wertpapier bis zu den Höchstständen aus Anfang 2018 bei 173,24 US-Dollar, allerdings sollte schon jetzt eine signifikante Anpassung des Stopp-Managements unternommen werden. Lange wird die steile Rallye nämlich in dieser Form nicht mehr laufen können, sogar der Gedanke an eine Realisierung der bisherigen Gewinne wäre an dieser Stelle nicht verkehrt. Sollte der Blow-Off vom Freitag im heutigen Handelsverlauf abverkauft werden und die CAT-Aktie unter 165,00 US-Dollar abrutschen, kämen direkte Abschläge auf rund 160,00 US-Dollar auf Anleger zu, darunter könnte es sogar im Rahmen einer größeren Konsolidierung auf 150,55 US-Dollar weiter abwärts gehen. Ein direkter Durchmarsch über die Hochs aus 2018 erscheint dabei unwahrscheinlich, im Erfolgsfall würden dann aber rasch weitere Ziel um 185,00 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken.

Caterpillar (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 170,51 // 171,74 // 173,24 // 174,37 // 175,95 // 177,53 US-Dollar Unterstützungen: 167,06 // 165,58 // 165,00 // 163,05 // 160,00 // 158,94 US-Dollar

Fazit

Das im Sommer aktivierte Kaufsignal bei CAT nährt sich langsam einem Ende, spätestens an den Hochs aus 2018 bei 173,24 US-Dollar sind längere Gewinnmitnahmen statistisch gesehen zu erwarten. Eine sinnvolle Stoppbegrenzung bei bestehenden Long-Positionen kann nun am Niveau von 165,00 US-Dollar angelehnt werden, aber auch die Realisierung von Teilgewinnen wäre an dieser Stelle nicht falsch. Wer sich an den Hochs aus 2018 auf die bärische Seite schlagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB8U3T zurückgreifen. Korrekturziele lassen sich dagegen bei 165,00, darunter bei 160,00 und 150,55 US-Dollar für die Caterpillar-Aktie ableiten.

Strategie für fallende Kurse WKN: KB8U3T Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,43 - 1,44 Euro Emittent: Citi Basispreis: 184,9208 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 184,9208 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 168,75 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,13 Euro Hebel: 10,3 Kurschance: + 45 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.