Caterpillar Long: 44-Prozent-Chance!

Mit Umsätzen und Erträgen von 51,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist Caterpillar der weltweit führende Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren für Geländefahrzeuge, Industriegasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Caterpillar ist auf allen Kontinenten tätig und hauptsächlich in drei Hauptsegmenten tätig: Bauindustrie, Rohstoffindustrie und Energie & Transport. Weiters werden Finanzierungen und damit verbundene Dienstleistungen über das Segment Finanzprodukte angeboten. Für das Gesamtjahr 2021 betrug der operative Cashflow des Unternehmens 7,2 Milliarden US-Dollar. Im Laufe des Jahres kaufte das Unternehmen Caterpillar-Stammaktien im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar zurück und zahlte Dividenden in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar. Die Liquidität blieb mit einem Barguthaben des Unternehmens von 9,3 Milliarden US-Dollar Ende 2021 stark.

.

Zum Chart

.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar konnte der Kurs von Caterpillar die Benchmark Dow Jones Industrial Average (DJI) eindeutig übertreffen. Im Zeitraum 24. Februar bis 14. März legte der Kurs von Caterpillar um rund 21 Prozent zu, währenddessen der DJI 0,42 Prozent nachgegeben hat. Mit der inzwischen wieder regen Bautätigkeit etwa in China, den USA und in vielen anderen Ländern der Welt sind auch die Baumaschinen des Konzerns wieder gefragt. Zudem beschert der aktuelle Rohstoffboom Caterpillar eine hohe Nachfrage durch Bergwerkskonzerne. Mit dem Kernwiderstand bei 217,65 US-Dollar hatte der Kurs die letzten vier Handelstage zu kämpfen, wobei im gestrigen Handel intraday schon die Marke von 210 US-Dollar getestet wurde. Gute Vorgaben des breiten Marktes verhinderten einen größeren Tagesverlust. Der nächste „Wegweiser“ im Chart ist die Unterstützung am Level von 203,64 US-Dollar, die einen allfälligen Rücksetzer begrenzen sollte. Kann der Widerstand bei 217,65 US-Dollar überwunden werden, sollte der Kurs das partielle Hoch bei 229,90 US-Dollar ins Visier nehmen.

Caterpillar Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 217,65 // 229,90 US-Dollar Unterstützungen: 203,64 // 190,72 US-Dollar

Fazit

Die Baumaschinen von Caterpillar sind gefragt, nachdem inzwischen wieder eine rege Bautätigkeit in China, den USA und vielen anderen Ländern der Welt zu sehen ist. Weiters beschert der aktuelle Rohstoffboom Caterpillar eine hohe Nachfrage durch Bergwerkskonzerne. Auch der Goldpreis hat dadurch seinen Anteil an der Kursentwicklung des Baumaschinenriesen.

.

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Caterpillar-Aktie bis auf 236,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MA9RMH) überproportional mit einem Omega von 4,74 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 33 % und dem Ziel bei 236,01 US-Dollar (3,08 Euro beim Optionsschein) bis zum 20.04.2022 ist eine Rendite von rund 44 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 202,26 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 34 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,31 zu 1, wenn bei 202,26 US-Dollar (1,42 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA9RMH Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,25 - 2,27 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 220,00 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. akt. Kurs Basiswert: 216,46 US-Dollar Laufzeit: 20.01.2023 Kursziel: 3,08 Euro Omega: 4,74 Kurschance: + 44 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.