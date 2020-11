Caterpillar schüttet Dividende aus

Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, NYSE: CAT) zahlt am heutigen Freitag eine vierteljährliche Dividende von 1,03 US-Dollar pro Aktie an die Investoren aus. Record date war der 26. Oktober 2020. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden derzeit 4,12 US-Dollar Dividende bezahlt.

Beim aktuellen Börsenkurs von 172,90 US-Dollar (Stand: 19. November 2020) ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 2,38 Prozent. Seit dem Jahr 1933 wird bereits eine Dividende bezahlt. In den letzten 27 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr angehoben.

Der Konzern aus Peoria, im US-Bundesstaat Illinois, ist 1925 gegründet worden. Im dritten Quartal 2020 lag der Umsatz bei 9,9 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 12,8 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Oktober 2020 berichtet wurde.

Die Aktie liegt seit Anfang des Jahres 2020 an der Wall Street mit 16,61 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 93,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. November 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de