Caterpillar übertrifft trotz Gewinneinbruch Erwartungen

DEERFIELD (dpa-AFX) - Der Baumaschinen-Hersteller Caterpillar hat trotz eines Umsatz- und Gewinneinbruchs im zweiten Quartal besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Zwar bekam der Konzern die Auswirkungen der Corona-Krise stark zu spüren. Doch lag das US-Unternehmen bei beiden Werten klar über den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten.

Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten gut an. Die Caterpillar-Aktie legte im vorbörslichen New Yorker Handel um rund 4,6 Prozent zu.

Da Händler ihre Bestände reduzierten und die Nachfrage der Endkunden infolge der Pandemie sank, sackten Caterpillars Erlöse um fast ein Drittel auf 14,4 Milliarden US-Dollar (rund 12,2 Mrd Euro) ab, wie der Konzern am Freitag in Deerfield im US-Bundesstaat Illinois mitteilte. Der Gewinn je Aktie brach um 70 Prozent auf 0,84 Dollar ein, nachdem ein Jahr zuvor noch 2,83 Dollar zu Buche gestanden hatten. Dabei belasteten Caterpillar allerdings auch hohe Pensionszahlungen.

Wegen der anhaltenden Unsicherheiten durch die Virus-Krise sieht sich die Caterpillar-Führung weiterhin nicht in der Lage, eine neue Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 abzugeben. Seinen ursprünglichen Ausblick hatte das Management Ende März zurückgezogen.

Konzernchef Jim Umpleby sieht das Unternehmen trotz der aktuellen Schwierigkeiten gut aufgestellt. Man werde die Produktion wieder anpassen, wenn die Bedingungen es rechtfertigten, sagte er. Caterpillar sei darauf vorbereitet, schnell auf jede positive oder negative Veränderung der Kundennachfrage zu reagieren./eas/stw/fba