Cathie Wood: Für ihre Ausdauer belohnt

Cathie Wood feiert ein Comeback, wenn wir das mediale Setting zusammenfassen können. Viele ihrer Innovations-Aktien sind wieder ein wenig zurückgekommen. Zumindest zwischenzeitlich, obwohl das Marktumfeld weiterhin volatil bleibt.

Das führt dazu, dass einige Medien sinngemäß titeln: Cathie Wood wird jetzt für ihre Ausdauer belohnt. Na ja, das können wir so und so betrachten. Immerhin befinden sich viele der Growth-Aktien weiterhin vergleichsweise stark im Minus.

Aber auch das für die Ausdauer belohnt werden ist eine Aussage, die man so nicht stehen lassen sollte. Es geht um mehr als nur um das Halten und das Ausdauernd sein. Im Endeffekt hat die Starinvestorin eine Menge getan, um das Beste aus jeder Situation zu machen. Auch wenn das zwischenzeitlich bedeutete, signifikant gegen den Strom zu schwimmen.

Cathie Wood: Mehr als Ausdauer

Ausdauer hätte Cathie Wood, wenn sie einfach nur an ihren Aktien festgehalten hätte. Zugegebenermaßen tat sie das auch in ganz vielen Fällen. Aber es ist bedeutend mehr als das. Sollte sie „belohnt“ werden, so ist das keine passive Komponente. Nein, sondern eine, die sehr viel Aktionismus erfordert hat.

Die Starinvestorin war schließlich auch sehr diszipliniert, was das Nachinvestieren geht. Es hat sehr häufig Schlagzeilen gegeben, was die berühmte Investorin nachgekauft hat. Auch hier haben wir gesehen, dass sie ihrem Stil treu geblieben ist und nicht eine sichere Karte ausgespielt hat. Sie hat in die fallenden, günstiger werdenden Aktienkurse und Bewertungen aktiv hineininvestiert.

Die Überzeugung von Cathie Wood ist dabei sehr einfach. Innovationen mögen volatil sein. Aber sie bringen langfristig die besten Resultate. Das mag nicht in jeder Börsenphase so sein. Zuletzt ist es, wie gesagt, deutlich schwieriger gewesen, diesem Ansatz zu folgen. Aber selbst dann, wenn die Aktienkurse um teilweise 60 bis 80 % nachgegeben haben, noch weiter zu investieren, erfordert nicht nur Ausdauer, sondern Überzeugung, Mut und ein diszipliniertes Vorgehen.

Belohnung nicht in Wochen messen

Ob Cathie Wood jetzt belohnt wird, das ist daher eine interessante Frage. Eine zweistellige prozentuale Rallye bei ihren Innovations-Aktien ist mit Sicherheit nicht das, wofür sie investiert. Das heißt, auch hier gehen diese Schlagzeilen fehl. Sie investiert im Idealfall auf Jahre und Jahrzehnte und möchte unternehmensorientiert von den Veränderungen der Unternehmen und der Wachstumsmärkte profitieren.

Von Belohnungen sollten wir daher eher in vielen Jahren oder Jahrzehnten sprechen. Aber nicht über kurzfristige Zeiträume hinweg. Das ist sowieso eine Kritik, die man vielen anlasten sollte: Dass sie den Ansatz der Starinvestorin entweder nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, was die zeitliche und unternehmensorientierte Komponente anbelangt.

