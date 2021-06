Cathie Wood geht auf Schnäppchenjagd: 3 Aktien, die sie gerade gekauft hat

Es ist einfach für Wachstumsinvestoren, sich für die frischesten Aktienideen von Cathie Wood zu erwärmen. Die beliebte Geldverwalterin, die hinter den weithin beachteten börsengehandelten Fonds (ETFs) von ARK Invest steht, die im letzten Jahr den Markt überrannt haben, bietet tägliche Berichte über ihre Käufe und Verkäufe an.

Unity Software, UiPath und Spotify stechen unter ihren Käufen letzten Dienstag hervor. Lass uns sehen, warum sie mit allen drei Aktien auf der richtigen Spur sein könnte.

Unity Software

Heutzutage verbringen wir viel Zeit mit Handy-, Video- und PC-Spielen, und Unity Software hilft Entwicklern, von dieser Revolution zu profitieren. Unitys cloudbasierte Plattform für die Erstellung von 3D-Inhalten in Echtzeit ist heiß, und die Kundenliste ist lang, da sich der Markt von Unity von Spielen auf Hollywood-Studios, Architekten, Ingenieure und Grafikdesigner ausweitet.

Der Umsatz stieg im letzten Jahr um 43 %, einschließlich eines 39%igen Anstiegs im Bericht zum vierten Quartal im Februar. Letzten Monat beschleunigte das Unternehmen sein Wachstum und meldete einen Umsatzanstieg von 41 % zum ersten Quartal des Geschäftsjahres. Unity hat seit seinem Höchststand im Dezember stark korrigiert. Es fängt an, sich wieder zu erholen, aber es wird immer noch 44 % unter dem Höchststand von vor sechs Monaten gehandelt. Wood hat keine Angst davor, für disruptive Wachstumsaktien zu zahlen, aber einen Preisnachlass auszunutzen ist noch besser.

UiPath

Wood hat keine Angst davor, heiße IPOs zu jagen. UiPath ging im April zu einem Preis von 56 US-Dollar an die Börse und der Anbieter von Unternehmenssoftware der nächsten Generation war ein heißer Debütant, der bis zum Börsenschluss letzten Dienstag um 36 % gestiegen ist. UiPaths Plattform ist eine führende Robotik-Prozessautomatisierungs- oder RPA-Lösung, die Unternehmen dabei hilft, ihre digitalen Geschäftsabläufe zu vergrößern. Kurz gesagt, es geht darum, dass Roboter einige der banaleren Aufgaben in Unternehmen übernehmen, um die Effizienz und die Arbeitskosten zu verbessern.

UiPath meldete ein rasantes Wachstum in seinen ersten Finanzergebnissen nach Börsenschluss letzten Dienstag. Ein Umsatz von 186,2 Millionen US-Dollar zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 ist ein Anstieg von 65 % im Jahresvergleich. Der jährlich wiederkehrende Umsatz ist im Jahresvergleich um 64 % auf 652,6 Millionen US-Dollar gestiegen. Das ist ein großer Schritt nach oben, aber die Aktie eröffnete letzten Mittwoch deutlich niedriger. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 um 81 %, also ist dies eigentlich eine Verlangsamung des Umsatzes. Es ist immer noch ein starker Bericht. Der große Lauf der Aktie in weniger als zwei Monaten macht eine Korrektur natürlich. Wood wollte wahrscheinlich vor der außerordentlichen Performance einsteigen, aber jetzt hat sie die Chance, auf dem Weg nach unten noch mehr nachzukaufen, wenn sie sich für diesen Weg entscheidet.

Spotify

Der einzige Name auf dieser Liste, der kein neuer Börsengang ist, ist Spotify. Die beliebte Musikstreaming-Plattform kam vor drei Jahren als Direktlisting auf den Markt. Spotify ist ein globaler Musikgigant. Mittlerweile gibt es 356 Millionen monatlich aktive Nutzer, ein Plus von 24 % zum letzten Jahr. Es verzeichnet immer noch ein zweistelliges Wachstum in allen Regionen.

Mehr als die Hälfte sind kostenlose, werbeunterstützte Nutzer, aber Spotify hat starke Ergebnisse auf der Premium-Seite. Ende März gab es 158 Millionen zahlende Nutzer auf der Plattform, ein Anstieg von 21 % im Jahresvergleich. Spotify hat versucht, sich von der Konkurrenz abzuheben, indem es Podcasts anbietet. Es gibt jetzt 2,6 Millionen Podcasts auf der Plattform, darunter einige beliebte exklusive Inhalte.

Spotify ist noch ein paar Jahre von der Gewinnzone entfernt, aber die Investoren sind geduldig. Spotify gibt dem Planeten Audioinhalte, und der Aufbau eines globalen Publikums ist das, was an diesem Punkt zählt.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 09.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht.

