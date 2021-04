Cathie Wood hat gerade bei dieser chinesischen Elektrofahrzeug-Aktie nachgelegt

Die Aktien von Elektrofahrzeugen (EV) wirken in den letzten Monaten nach einer massiven Rallye Ende 2020 schwer angeschlagen. Selbst wenn Elektroautos die Zukunft der Autoindustrie darstellen, wird diese Revolution dauern: Aufgrund der langen Upgrade-Zyklen und des relativ langsamen Tempos der technologischen Innovation in Bereichen wie Batterieentwicklung oder Ladegeschwindigkeiten könnte es Jahrzehnte in Anspruch nehmen.

Cathie Woods ARK Invest wurde unter anderem dadurch bekannt, dass sie schon seit Langem auf Tesla und andere EVs setzt. Mehrere von ARKs aktiv verwalteten ETFs haben in verschiedene EV-Aktien investiert, und ARK Autonomous Technology & Robotics hat gerade mehr vom boomenden chinesischen Elektrofahrzeugunternehmen Niu Technologies (WKN: A2N7LN) gekauft. Schauen wir doch mal, warum man Niu auf dem Schirm haben sollte.

ARK verschickt täglich eine E-Mail-Benachrichtigung, in der es seine Trades offenlegt. Das ist für Fonds nicht gerade gängige Praxis. In der Regel behalten Fonds diese Informationen lieber für sich. Die täglichen Offenlegungen des Unternehmens von Montag und Dienstag zeigen, dass ARK Autonomous Technology & Robotics letzte Woche zusätzliche 90.964 Aktien von Niu erworben hat.

Das war das erste Mal seit vielen Wochen, dass der ETF mehr Niu-Aktien gekauft hat. Bei den Käufen scheint es sich um eine geringfügige Neugewichtung zu handeln und nicht um eine größere Änderung der Portfoliostrategie. Am vorvergangenen Dienstagabend hielt der Fonds knapp unter 2 Millionen Niu-Aktien.

Niu setzt in erster Linie auf den chinesischen Markt und entwickelt eine Reihe von Elektrorollern, die ideal für die dortige urbane Mikromobilität sind. China hat sich zum größten Markt für Elektrofahrzeuge entwickelt, sowohl für Pkws als auch für Elektroroller. Das passierte dank einer Reihe von Regierungsmaßnahmen, die die Einführung von Elektrofahrzeugen fördert. Niu profitiert von diesem Boom und verzeichnet ein starkes Wachstum bei den Stückzahlen, da die Verbraucher die E-Roller kaufen.

Markt Menge 2019 Menge 2020 Wachstum ggü. Vorjahr China 392.459 572.154 46 % International 28.867 28.738 0 % Gesamt 421.326 600.892 43 %

Quelle: Niu Technologies

Der Umsatz stieg im Jahr 2020 um 18 % auf 374,6 Millionen USD, und Niu ist bereits profitabel mit einem bereinigten Gewinn von 31,9 Millionen USD im letzten Jahr. Das Gesamtvolumen stieg im ersten Quartal um 273 % auf fast 150.000 Stück, angetrieben durch den Ausbau des Einzelhandelsnetzes in China sowie durch verstärktes Marketing. Anfang dieses Monats stellte Niu eine Handvoll neuer Modelle vor. Darunter seinen ersten elektrischen Kick-Scooter, den das Unternehmen auch in den USA und Europa verkaufen will.

Niu erwartet, dass die Gesamtstückzahlen bis 2021 um weitere 50 bis 83 % auf 900.000 bis 1,1 Millionen Einheiten steigen werden.

Der Artikel Cathie Wood hat gerade bei dieser chinesischen Elektrofahrzeug-Aktie nachgelegt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla. Evan Niu besitzt Aktien von Niu und Tesla. Dieser Artikel erschien am 21.4.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images