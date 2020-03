Cato meldet Quartalsdividende

Der amerikanische Modekonzern Cato Corp. (ISIN: US1492051065, NYSE: CATO) zahlt am 24. März 2020 eine vierteljährliche Dividende von 0,33 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre (Record date ist der 9. März 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,32 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 16,17 US-Dollar (Stand: 28. Februar 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 8,16 Prozent.

Cato betreibt rund 1.300 Geschäfte in 32 Bundesstaaten der USA und ist auf Damenmode spezialisiert. Die Firma ist 1946 gegründet worden. Insgesamt bietet das Unternehmen seine Produkte unter den Labels „Cato“, „It´s Fashion“ und „It´s Fashion Metro“ an. Im dritten Quartal 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 191,52 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 190,01 Mio. US-Dollar), wie am 21. November 2019 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 5,99 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 3,80 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von 7,07 Prozent auf und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 398,4 Mio. US-Dollar (Stand: 28. Februar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de