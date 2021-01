Cavli Wireless beginnt die Herstellung von LPWAN, LTE und 5G-IoT-Modulen in Indien auf Grundlage von GCT Semiconductor-Chipsätzen

„Die eSim-integrierten LTE/LPWAN-IoT-Module von Cavli werden als allererste drahtlose Kommunikationslösung in Indien entwickelt und hergestellt und IoT-Anwendungen in Smart Cities, der Automobilindustrie, den Branchen Energie und Versorgung, Produktion, Gesundheitswesen und Landwirtschaft rund um die Welt versorgen.“

Cavli Wireless steht für die Herstellung und Fertigung von LPWAN-, LTE- und 5G-IoT-Modulen in Indien in Partnerschaft mit GCT Semiconductor und lizenzierte die Chipsätze. Dies wird die allererste Initiative zum Ankurbeln der Herstellung von industrietauglichen LTE/LPWAN-IoT-Modulen in Indien sein. Indien ist ein aufstrebender Knotenpunkt in der IoT-Produktentwicklung für den globalen Markt und ein in Indien konzipiertes, entwickeltes und hergestelltes IoT-Modul sind für den bestehenden Kundenstamm von Cavli erfreuliche Neuigkeiten.

C42GM is a single-mode LTE CAT M1/NB1/NB2 (upgradable to Release 14) compatible Smart Cellular Module based on 3GPP Release 13, that comes with an integrated eSIM. C42GM has a healthy battery life profile of ten years due to Deep Sleep Mode capability. It also comes with integrated GNSS, Bluetooth 4.2 & Sigfox. The integrated eSIM coupled with Cavli Hubble Global Connectivity ensures the module can be deployed across the globe, making it an ideal solution for logistics, automotive, vehicle tracking systems and more (Photo: Business Wire)

GCT Semiconductor Inc. konzipiert und entwickelt für die Drahtloskommunikationsbranche innovative LTE-Chipsatzlösungen für 4G LTE, LPWAN und 5G.

Ein wichtiger Höhepunkt dieser Zusammenarbeit ist das LTE CAT M1/NB1/NB2 C42GM Smart-IoT-Modul auf Grundlage von GCT GDM7243i und verfügt über eine integrierte eSIM-, GNSS-, CAN-Steuerung und BLE-4.2, was es zur Traumhardware für jeden Lösungsentwickler für Asset-Tracking- und Automobilhardware macht. Außerdem ist das C42GM-Smart-IoT-Modul kompatibel mit Sigfox und somit eine attraktive Option für Unternehmen, die sich auf hybride Konnektivitätslösungen konzentrieren. Eine Vielzahl von LPWAN-Anwendungen/Anwendungsfällen wie zum Beispiel Trackinggeräte, intelligente Bekleidung, smarte Verbrauchszähler und andere sensorbasierte Lösungen für Smart City-Projekte können nahtlos mit dem eSim-integrierten, smarten C42GM-IoT-Modul mit globaler Konnektivität versorgt werden.

Die stetig wachsende Branche für drahtlose Konnektivität erhält nun mit einer Verstärkung der Digitalisierungsbestrebungen angesichts der Pandemie frischen Wind, wodurch Indien Gelegenheit erhält, sich als globaler Knotenpunkt für elektronische Fertigung für die entwickelten Märkte behaupten kann. Diese Partnerschaft mit GCT Semiconductor positioniert Cavli Wireless als bevorzugten globalen Partner für Unternehmens-IoT-Projekte, für die der Markt hochintegrierte Konnektivitätshardwareprodukte verlangt.

Gegenwärtig laufen Pilotprojekte mit Kunden weltweit und der Versand des ersten IoT-Moduls aus dieser Zusammenarbeit, dem C42GM, wird in Massenproduktion ab dem ersten Quartal 2021 beginnen.

IoT-Lösungsentwickler, die Interesse an einer Vorbestellung des Evaluationkits haben, können das Gleiche über den Link abrufen.

Über Cavli Wireless, Inc.

Cavli Wireless ist ein Hersteller von IoT-Zellmodulen mit Sitz in San Jose, Kalifornien, und verknüpft IoT-Konnektivität und Datenmanagement auf einer einzigen Plattform. Cavli konzipiert und fertigt industrietaugliche smarte IoT-Zellmodule, die die Gerätezuverlässigkeit verbessern und die Entwicklungsprozesse für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Smart-City-Bereitstellungen, industrielle Automation, Logistik und Transport, Gesundheitswesen und Sicherheit für den Menschen beschleunigen. Alle von Cavli entwickelten smarten Module sind über eine integrierte eSim-Funktionalität mit globaler Mobilfunkkonnektivität ausgestattet, die für den Anwender erschwingliche globale Datentarife, vereinfachte Prozesse zum Gerätemanagement und zentralisierte Abonnementmanagement durch ihre eigene cloud-basierte Schnittstelle Cavli Hubble bedeuten.

Über GCT Semiconductor, Inc.

GCT Semiconductor ist ein führender Fabless-Entwickler und -Zulieferer hochentwickelter 4G LTE- und 5G-Halbleiterlösungen. Die auf dem Markt bewährten LTE-Lösungen von GCT statten zahlreiche kommerzielle Geräte wie Smartphones, Tablets, Hotspots, USB-Dongles, Routern, M2M-Anwendungen usw. der weltweit führenden LTE-Betreiber mit schneller und zuverlässiger LTE-Konnektivität aus. GCT bietet auf das Internet der Dinge (IoT) zugeschnittene LTE-Lösungen. Das SoCs (System on Chips) von GCT integriert Funkfrequenz-, Basisband-Modem- und digitale Signalverarbeitungsfunktionen und bietet somit komplette 4G- und 5G-Plattformlösungen mit kleinen Formfaktoren, niedrigem Stromverbrauch, großer Leistung, hoher Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Weitere Informationen finden Sie unter www.gctsemi.com.

