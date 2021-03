CBS News Serie „Global Thought Leaders“ präsentiert Echosens: Video stellt FibroScan® als medizinischen Goldstandard vor

Echosens, ein Hochtechnologieunternehmen und Anbieter der FibroScan®-Produktfamilie, gibt bekannt, dass es für die auf CBS News ausgestrahlte Serie „Global Thought Leaders“ ausgewählt wurde. Ein kurzes Video hebt die bahnbrechende Arbeit des Unternehmens bei der Entwicklung wichtiger medizinischer Hilfsmittel hervor, darunter FibroScan®, eine nicht-invasive Lösung zur Messung der Elastizität und des Fettgehalts der Leber am Point of Care.

„Wir freuen uns, von CBS News ausgewählt worden zu sein und sind stolz auf das Video, das an unserem internationalen Hauptsitz in Paris entstanden ist. Dieses Video fängt das Wesen von Echosens ein und beinhaltet Interviews mit einigen unserer Top-Führungskräfte sowie mit einer Ärztin, die eine FibroScan®-Untersuchung bei ihrem Patienten durchführt“, so Dominique Legros, Group CEO von Echosens. „Zuverlässig, genau und erschwinglich – FibroScan® wurde entwickelt, um einer wachsenden Epidemie von Lebererkrankungen entgegenzuwirken. Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) betrifft ca. 25 % der Weltbevölkerung, und bis zu 6 % sind von nichtalkoholischer Steatohepatitis (NASH) betroffen, wobei ein Anstieg um 63 % bis 2030 erwartet wird.“

FibroScan® wird von über 2.500 peer-reviewten Publikationen und 70 internationalen Richtlinien unterstützt. FibroScan® kann von einem geschulten Bediener (Arzt, Krankenschwester, medizinischer Assistent) durchgeführt werden, und die Leistung wird von Medicare, Medicaid und den meisten Versicherungsplänen übernommen.

Echosens a bietet außerdem Fast™ in der myFibroScan App an. Es handelt sich um einen auf FibroScan® basierenden Score für die Identifizierung des NASH-Risikos bei NAFLD-Patienten. Fast™ ist eine Kombination aus drei Komponenten: die beiden physikalischen Biomarker Lebersteifigkeit (LSM von VCTE™) und CAP™ sowie AST, ein leicht verfügbarer Blutmarker für Entzündungen.

Legros kommentiert: „Wir sind stolz darauf, Teil führender Organisationen im Gesundheitswesen zu sein, die an vorderster Front daran arbeiten, die Lebensqualität, Diagnose und Behandlung zu verbessern und die Zukunft voranzutreiben.“

Über Echosens

Echosens ist Pionier auf seinem Feld und hat die Praxis der Leberdiagnostik mit FibroScan®, der ersten nichtinvasiven Lösung zur Beurteilung und Beobachtung von Patienten mit chronischer Lebererkrankung, von Grund auf verändert. FibroScan® ist weltweit anerkannt und durch 2500 peer-reviewte Publikationen und über 70 internationale Richtlinienempfehlungen validiert. Dank Echosens ist FibroScan® in über 100 Ländern verfügbar und ermöglicht so Millionen Leberuntersuchungen auf der ganzen Welt.

