CDU-Arbeitsexperte - Über vier Millionen Kurzarbeiter möglich

Berlin (Reuters) - Der CDU-Arbeitsmarktexperte Peter Weiß hält als Folge der Viruskrise eine Zahl von über vier Millionen Kurzarbeitern für möglich.

"Die Anzeigen von Kurzarbeit steigen so dramatisch, dass wir auf jeden Fall die Rekordzahl vom März 2009 weit übertreffen, möglicherweise verdreifachen werden", sagte Weiß am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Im Frühjahr 2009 bezogen rund 1,4 Millionen Beschäftigte Kurzarbeitergeld. Das Arbeitsministerium rechnet bisher mit bis zu 2,15 Millionen Beschäftigten, die in diesem Jahr durch die Viruskrise auf Kurzarbeitergeld angewiesen sein könnten.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) will am Nachmittag auf einer Pressekonferenz mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) neue Zahlen vorlegen, wie viele Betriebe Kurzarbeit angekündigt haben. Nach einer ersten Erhebung hatte die BA vor zehn Tagen mitgeteilt, dass rund 76.700 Betriebe Kurzarbeit angezeigt hätten. Die Zahl der davon betroffenen Beschäftigten lässt sich laut BA derzeit nicht abschätzen, da neben großen Industriebetrieben auch andere Branchen und viele kleine Geschäfte betroffen sind.