CDU-Außenpolitiker begrüßen gestoppten US-Truppenabzug aus Deutschland

Berlin (Reuters) - Die CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt und Johann Wadephul haben die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden begrüßt, den geplanten Truppenabzug aus Deutschland vorerst zu stoppen.

"Was als 'Strafaktion' gegen Deutschland gedacht war, diente nicht den Sicherheitsinteressen der USA und hätte die transatlantischen Beziehungen erheblich belastet", sagte der außenpolitische Sprecher Hardt am Freitag zu Reuters.

Noch zu Zeiten von US-Präsident Donald Trump hätten der damalige US-Verteidigungsminister und hohe US-Generäle die Schwierigkeiten betont, die ein solcher Schritt verursacht hätte, sagte Hardt. "Es ist gut, dass der US-Präsident diese unbedachte Aktion nun auf Eis legt. Ich gehe aber davon aus, dass im Rahmen von zukünftigen Umstrukturierungen der US-Streitkräfte in Europa dennoch deutsche Standorte betroffen sein könnten." Doch darüber werde es dann partnerschaftliche Konsultationen geben. Deutschland sei "gerne Partner der US-Truppen in Europa" und stelle für deren Stationierung exzellente Rahmenbedingungen bereit.

"Biden hat eine sehr begrüßenswerte Vorentscheidung in unserem gemeinsamen sicherheitspolitischen Interesse gefällt", sagte Fraktionsvize Wadephul zu Reuters. "Den entstandenen Raum müssen wir jetzt nutzen, um einen Verbleib der US-Truppen zu erreichen. Biden braucht dafür nicht nur unser Bekenntnis zur Lastenteilung bei der Verteidigung sondern dessen konkrete Umsetzung." Auch Hardt forderte, dass Deutschland nun seine Zusagen an die Nato-Partner etwa bei Verteidigungsausgaben einhalten müsse. "Alles andere wäre Wasser auf die Mühlen der Trumpisten in Amerika, die weiterhin an einem negativen Deutschlandbild in den USA arbeiten."