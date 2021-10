CDU-Chef Laschet hält Grundsatzrede zum Gründungsjubiläum

GOSLAR (dpa-AFX) - Mitten in der Aufarbeitung des Unionswahldebakels wird am Mittwoch der Festakt zum 70. Jahrestag des CDU-Gründungsparteitages nachgeholt. Die Grundsatzrede im niedersächsischen Goslar soll Parteichef Armin Laschet halten. In der Stadt fand vom 20. bis 22. Oktober 1950 der erste Bundesparteitag der Christdemokraten statt.

Pandemiebedingt war der Festakt im vergangenen Jahr ausgefallen. Zum Nachholtermin werden auch der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert und Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann erwartet.

Unter dem Leitspruch "Einigkeit und Recht und Freiheit" hatte sich die Partei 1950 auf Bundesebene fünf Jahre nach den regionalen Gründungen konstituiert. Mit der Goslarer Rede erinnert die Konrad-Adenauer-Stiftung an das historische Ereignis.

Traditionell soll bei dem Treffen auch über gegenwärtige und künftige Herausforderungen für die Volkspartei nachgedacht werden. Mit Spannung wird nach der historischen Wahlniederlage der Union bei der Bundestagswahl daher die Rede Laschets erwartet./bch/DP/stw