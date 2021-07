CDU fährt Bundestagswahlkampf zu Beginn der Briefwahl hoch

Berlin (Reuters) - Die CDU wird ihre Bundestags-Wahlkampagne bereits sechs Wochen vor der Abstimmung am 26. September mit Beginn der Briefwahl hochfahren.

"Jeder Tag ist für uns dann Wahl", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Dienstag bei der Vorstellung der CDU-Wahlkampfkampagne. Grund sei das erwartete Rekordergebnis an Briefwählern. Früher hatten Parteien den Höhepunkt ihrer Kampagne auf die letzten Tage vor der Wahl gelegt. Es werde aber sicher auch diesmal den Versuch einer Schlussmobilisierung von Wählern geben, sagte Ziemiak.

Die Union setze für die Kampagne wie bei den letzten Bundestagswahlen rund 20 Millionen Euro ein, nominell sinke der Betrag also wegen der Inflation. "Es wird ein digitaler Wahlkampf", kündigte der CDU-Generalsekretär an. Allerdings werde es auch weiter klassische Elemente wie Wahlkampfveranstaltung und Plakate geben. Kanzlerin Angela Merkel werde sowohl bei der Auftaktveranstaltung mit Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder auftreten als auch bei der Abschlussveranstaltung der Union im Wahlkampf.

"Wer Stabilität und Erneuerung will, der ist aufgerufen, die Union zu wählen", gab der Generalsekretär bei der Vorstellung der ersten Wahlplakate als zentrale Botschaft aus. "Experimente" mit den Grünen im Kanzleramt müssten vermieden werden. Ins Zentrum der Kampagne will die CDU den Slogan "Deutschland gemeinsam machen" rücken. Ziemiak wies die Kritik anderer Parteien wie der Grünen an einem zu allgemeinen Wahlprogramm zurück und kündigte seinerseits an, inhaltliche Auseinandersetzungen in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen zu wollen. "Ich hoffe, dass die anderen das auch mitmachen", sagte er. Die möglichen Koalitionspartei Grüne, SPD und FDP, aber auch die Union selbst werfen sich in der politischen Auseinandersetzung gegenseitig vor, nicht über Inhalte diskutieren zu wollen.

Ziemiak nannte dabei den Vorwurf von Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer "unverantwortlich", der Laschet eine Mitschuld an den Hitze-Toten in Kanada gegeben hatte. Zudem verbreite eine Grünen-Bloggerin "Verschwörungstheorien", wenn sie schreibe, dass CDU und FDP die Schulen offen halten wollten, damit sich Grünen-Anhänger mit Corona infizierten. Dies sei aber nicht die erste Reihe der Grünen-Vertreter, betonte er zugleich. Zu Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner habe er einen "professionellen, guten Austausch".

CDU-Chef Laschet, der auch in Bayern plakatiert werde, werde im Sommer nach und nach weitere Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen, fügte Ziemiak auf die Frage nach einem "Team Laschet" hinzu. Auf einer ersten Serie an Wahlplakaten seien wegen der Pandemie-Auflagen auch Parteimitarbeiter zu sehen. Ein gemeinsames Foto Laschets mit dem umstrittenen CDU-Direktkandidaten in Südthüringen, dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, werde es nicht geben. Am Montag hatte sich die CDU-Spitze von dessen Äußerungen distanziert, die Journalisten des NDR in die Nähe linksextremer Kräfte gerückt hatte.