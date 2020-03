CDU-Fraktion für Enthaltung bei der Ministerpräsidentenwahl

ERFURT (dpa-AFX) - Die Thüringer CDU-Fraktion hat sich bei einer geheimen Probeabstimmung geschlossen für eine Enthaltung bei der Ministerpräsidentenwahl ausgesprochen. Die anwesenden 20 Abgeordneten hätten am Mittwoch einstimmig dafür votiert, sich am Nachmittag in allen drei Wahlgängen zu enthalten, teilte die Fraktion mit. Ein Bundesparteitagsbeschluss verbietet den Christdemokraten jede Zusammenarbeit mit der Linken und mit der AfD. Dies schließt nach bisher gängiger Lesart das aktive Wählen eines Linken-Kandidaten zum Ministerpräsidenten mit ein. Neben Ramelow wollte am Mittwoch im Landtag auch AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke für das Amt kandidieren. Die CDU hat 21 Sitze im Thüringer Landtag./hum/DP/eas