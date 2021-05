CDU-Generalsekretär fordert stärkere Sanktionen gegen Iran

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak fordert angesichts der Rolle des Iran im Nahost-Konflikt stärkere Sanktionen gegen den Staat. Er sagte am Samstag in der Talkshow "Open End" des Senders "Welt": "Teheran hat ein großes Interesse an einer Destabilisierung des Libanons, genauso wie an einer Stärkung anderer Organisationen - nicht nur der Hisbollah, sondern jetzt auch der Hamas - und verfolgt eine klare Politik, die auf die Vernichtung des Staates Israels abzielt." Auf die Frage, ob die Bundesregierung oder die Europäische Union den Iran stärker sanktionieren müssten, um Israel zu schützen, sagte Ziemiak: "Ich finde ja." Das sei die Meinung vieler in der CDU.

Iran betrachtet Israel als seinen Erzfeind und unterstützt anti-israelische Widerstandsgruppen, darunter auch die islamistische Hamas im Gazastreifen sowie die Hisbollah-Miliz in Südlibanon. Die Hamas ist unter anderem von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft. Militante Palästinenser beschossen Israel vom Gazastreifen aus tagelang mit Raketen. Die israelische Armee reagiert insbesondere mit Luftangriffen auf Ziele der Hamas in Gaza. In der Nacht zum Freitag war eine Waffenruhe in Kraft getreten, auf die sich Israel und Hamas unter Vermittlung Ägyptens verständigt hatten./bg/DP/he