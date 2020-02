CDU-Kreise - Laschet kandidiert für CDU-Vorsitz

Berlin (Reuters) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will CDU-Chef werden.

Laschet habe der NRW-CDU in einer Telefonkonferenz erklärt, sich auf dem Parteitag am 25. April um den Vorsitz der CDU Deutschlands zu bewerben, hieß es am Dienstag aus Unions-Kreisen. Er habe betont, dass alles für eine Mannschaftsaufstellung getan worden sei, es nun aber Klarheit geben müsse. Die CDU müsse bestimmende Kraft in der Mitte bleiben. Laschet habe dem geschäftsführenden Landesvorstand der CDU-NRW angekündigt, im Falle seiner Wahl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als CDU-Vize vorzuschlagen. Laschet und Spahn wollen am Morgen gemeinsam in einer Pressekonferenz in Berlin auftreten. Es wird damit gerechnet, dass anschließend auch der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz erklären wird.