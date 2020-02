CDU-Kreise - Parteitag bestimmt neuen Vorsitzenden am 25. April in Berlin

Berlin (Reuters) - Der neue CDU-Vorsitz soll am 25. April auf einem Sonderparteitag in Berlin entschieden werden.

Dafür sprach sich das CDU-Präsidium am Montag in Berlin nach Teilnehmerangaben aus. Der Bundesvorstand muss dem noch zustimmen, was aber als Formalie gilt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte angekündigt, dass sie den Gremien Vorschläge zur Verfahrensweise zur Auswahl eines neuen Vorsitzenden machen werde.