CDU-Mitgliederbeauftragte will schnelle Entscheidung K-Frage

Berlin (Reuters) - Der Mitgliederbeauftragte der CDU, Henning Otte, dringt auf eine baldige Klärung der Kanzlerkandidatur der Union.

"Die Entscheidung muss jetzt rasch herbeigeführt werden", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete am Donnerstag im Deutschlandfunk. Er verwies darauf, dass sowohl CDU-Chef Armin Laschet als auch CSU-Chef Markus Söder am Sonntag bei der Fraktionsspitze der Unions-Bundestagsfraktion auftreten würden. Dabei rechne er allerdings noch nicht mit einer Entscheidung. Am Montag tage dann der CDU-Bundesvorstand.

Zwar rechne er damit, dass die beiden Parteichefs untereinander eine Entscheidung träfen, sagte Otte. Die Einbindung der Bundestagsfraktion in den Entscheidungsprozess sei aber wichtig, weil die Abgeordneten zum einen in den Wahlkreisen den Wahlkampf führten und zum anderen nach der Wahl den Bundeskanzler im Parlament wählen müssten. Auch wenn sich Unions-Politiker mal für Söder, mal für Laschet aussprechen würden, rechne er nicht mit einem Riss durch die Schwesterparteien, sondern mit Geschlossenheit nach einer Entscheidung.