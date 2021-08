CDU plant Steuerentlastungen für Familien

Berlin (Reuters) - Die CDU will nach der Bundestagswahl Familien steuerlich entlasten.

Die Ersparnis solle durch den Einstieg in ein sogenanntes "Kindersplitting" geschehen, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" (NBR/Montagausgaben). Die CDU wolle zunächst am herkömmlichen Ehegattensplitting festhalten und für Familien ausbauen. "Deshalb werden wir die steuerlichen Freibeträge für Kinder auf das Niveau der Freibeträge von Erwachsenen erweitern. Auch für Alleinerziehende werden wir die Freibeträge weiter anheben. Das wäre eine enorme Entlastung." Am Ende stünde "die größte steuerliche Entlastung für Familien in der Mittelschicht".

Ziemiak verteidigte das Ehegattensplitting, das unter anderem die Grünen und die SPD abschaffen wollen. "Weil es Frauen nicht benachteiligt, sondern im Gegenteil eine Antwort auf unterschiedliche Lebensmodelle ist."