CDU-Politiker wollen bei Parteichef-Auswahl Mitglieder einbeziehen

Berlin (Reuters) - Mehrere konservative CDU-Politiker haben sich dafür ausgesprochen, bei der Auswahl eines neuen Parteichefs die Mitglieder einzubinden.

Der Chef der Mittelstandsvereinigung (MIT), Carsten Linnemann, sagte am Freitag den Sendern RTL/ntv: "Für eine Befragung bin ich offen, würde sie sogar befürworten." Einen Mitgliederentscheid könne es aber nicht geben, weil am Ende die Delegierten auf einem Parteitag entscheiden müssten. Ähnlich äußerte sich der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor. "Wir müssen schauen, dass wir eine breite Legitimationsbasis bekommen, denn nach all den Entscheidungen der letzten Jahre um den Parteivorsitz, um die Kanzlerkandidatur gibt es an der Parteibasis die berechtigte Erwartung: Hört bitte auch auf unsere Wünsche", sagte er dem Sender Phoenix. Auch der CDU-Politiker Friedrich Merz, der als ein möglicher Kandidat gehandelt wird, hatte eine Mitgliederbefragung ins Gespräch gebracht.

Am Donnerstag hatte CDU-Chef Armin Laschet seinen schrittweisen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Er will einen Parteitag einberufen, dessen Datum allerdings nicht feststeht. Dabei wolle er eine personelle Neuaufstellung der gesamten CDU-Spitze moderieren, hatte er angekündigt. Laschet hatte betont, dass er dabei einen Konsens über das neue Führungspersonal erreichen wolle. Er wolle deshalb zunächst mit den CDU-Landeschefs über die Wünsche an der Basis reden. Als Vorbild nannte er die Einigung der NRW-CDU auf den von ihm vorgeschlagenen Verkehrsminister Hendrik Wüst als seinen Nachfolger an der Spitze der Landes-CDU und als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ein solches Verfahren würde aber gegen eine direkte Mitgliederbeteiligung sprechen.