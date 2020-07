CDU-Präsidium besorgt wegen möglicher zweiter Corona-Welle

Berlin (Reuters) - In der CDU-Spitze wächst die Besorgnis wegen eines zu laxen Umgangs mit dem Coronavirus und einer möglichen zweiten Infektionswelle.

Im Präsidium kritisierten nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Montag mehrere Mitglieder der CDU-Spitze, viele Urlauber bewegten sich so, "als sei Corona nicht mehr da". Zudem habe es großes Unverständnis gegeben, dass Fluggesellschaften nur einen zu geringen Abstand zwischen den Passagieren ermöglichten. Es gebe auch uneinheitliche Regelungen für das Tragen von Schutzmasken beim Fliegen. "Die Situation in den Flugzeugen ist unbefriedigend", sei das Urteil im CDU-Präsidium gewesen. Man poche auf eine EU-einheitliche Regelung. Hintergrund ist die Debatte, ob Fluggesellschaften den Mittelplatz in Dreierreihen freihalten sollten, um einen Mindestabstand zwischen Passagieren zu wahren.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisierte zudem nach Teilnehmerangaben eine Debatte über die Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel, die die CDU-Wirtschaftminister in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen angestoßen hatten. "Die Maskenpflicht muss weiter gelten." Es sei zu beobachten, dass immer mehr Menschen ohne Masken unterwegs seien. Es sei das falsche Signal, nun die Maskenpflicht aufzuheben. In der Präsidiumssitzung hätten etliche Teilnehmer darauf verwiesen, dass die Infektionszahlen in einer ganzen Reihe von Staaten wieder stiegen.