CDU, SPD und Grüne ziehen positive Bilanz der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt

Berlin (Reuters) - Die sachsen-anhaltinische Landesregierung aus CDU, SPD und Grünen hat eine positive Bilanz der ersten sogenannte Kenia-Koalition gezogen.

Einen Monat vor der Landtagswahl am 6. Juni sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag in Magdeburg, dass die Koalition sehr viel stabiler gewesen sei, als man dies dem Bündnis 2016 zugetraut habe. "Demokratische Parteien müssen immer koalitionsfähig sein", fügte er mit Blick auf die nächste Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hinzu. Vize-Ministerpräsidentin Petra Grimme-Benne (SPD) sprach von einer "Koalition der Anständigen". CDU, SPD und Grüne gingen 2016 eine Koalition ein, weil dies im Parlament das einzige Mehrheitsbündnis ohne AfD oder Linkspartei war.

"Die demokratische Mitte muss immer der deutlich stärkerer Teil einer Gesellschaft sein", forderte Haseloff. Zuvor hatte CDU-Landeschef Sven Schulze im Reuters-Interview ebenso wie Haseloff ein Bündnis Linkspartei oder AfD nach der Wahl ausgeschlossen. Entscheidend für den Erfolg der Koalition sei auch der menschliche Umgang miteinander gewesen, betonte der Ministerpräsident. Weil man gemerkt habe, dass man 2016 nicht genügend Zeit für konkrete Absprachen im Koalitionsvertrag hatte, habe man die Verfassung geändert, um künftig mehr Zeit für eine Koalitionsbildung zu haben. Deshalb werde ein kommender Koalitionsvertrag deutlich konkreter ausfallen, sagte die Vize-Ministerpräsidentin der Grünen, Umweltministerin Claudia Dalbert.

Laut den jüngsten beiden Umfragen liegt die CDU in Sachsen-Anhalt vorne und kommt mal auf 27, mal auf 26 Prozent. An zweiter Stelle liegt die AfD mit 20 bzw. 24 Prozent. Linke, Grüne und SPD landeten jeweils knapp über zehn Prozent, die FDP könnte sich laut Umfragen wieder Hoffnungen machen, in den Landtag einzuziehen. Die Wahl in Sachsen-Anhalt wird mit besonderer Spannung erwartet, weil sie der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September ist.