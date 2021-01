CDU-Spitzenpolitiker positionieren sich vor Wahl des neuen Parteichefs

Berlin (Reuters) - Einen Tag vor Beginn des CDU-Bundesparteitages haben sich weitere prominente CDU-Politiker zu einem der drei Kandidaten für den Parteivorsitz bekannt.

Der niedersächsische Landesvorsitzende Bernd Althusmann sprach sich für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet als neuen Parteichef aus. Die baden-württembergische Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann unterstützte dagegen Friedrich Merz. Bremens Landesvorsitzender Carsten Meyer-Heder will Norbert Röttgen wählen, den dritten Kandidaten im Rennen. In der CDU hieß es, dass am Samstag mit einer Stichwahl gerechnet werde, weil es unwahrscheinlich sei, dass einer der drei Kandidaten im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalte.

Althusmann, Eisenmann sowie CDU-Vize Silvia Breher forderten, dass die beiden Unterlegenen der Wahl am Samstag den neuen Bundesvorsitzenden unterstützen müssten. Das sei wichtig für die CDU in den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März, sagte Eisenmann. "Ein Streit wäre für uns Wahlkämpfer ein ganz großes Problem."

Die CDU wird am 16. Januar auf einem digitalen Parteitag mit 1001 Delegierten einen neuen Vorsitzenden wählen. Danach wollen CDU und CSU nach jetzigem Zeitplan im März oder April absprechen, wer Unions-Kanzlerkandidat werden soll.