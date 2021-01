CDU spricht von positiver Mitgliederentwicklung seit Laschet-Wahl

Berlin (Reuters) - Die CDU sieht nach der Wahl von Armin Laschet zum neuen Parteichef eine positive Mitgliederentwicklung.

Seither habe es auf Bundesebene 350 Neueintritte und 250 Austritte gegeben, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach den Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. Allerdings gibt es noch keinen Überblick über die Entwicklung in den Kreisverbänden. Den Trend vieler Eintritte gebe es auch in Nordrhein-Westfalen (NRW) und Baden-Württemberg, fügte NRW-Ministerpräsident Laschet hinzu, der am Montag erstmals mit dem neugewählten Präsidium und Bundesvorstand zusammentraf. In Baden-Württemberg seien auch wichtige Wirtschaftsvertreter beigetreten, sagte Laschet. Er vertrete die Positionen der Anhänger des unterlegenen Kandidaten Friedrich Merz nach Wirtschaftsreformen und Bürokratieabbau ebenfalls. Zuvor hatten Vertreter des CDU-Wirtschaftsflügels vor einer Austrittswelle gewarnt, sollte Merz nicht angemessen in der Parteispitze vertreten sein.

Laschet betonte, dass er Merz einen Platz im CDU-Präsidium angeboten habe, was dieser aber ausschlug. Man werde jetzt "nach neuen Wegen einer Beteiligung" suchen. "Sie wissen, wie sehr ich ihn schätze", fügte er hinzu. Plätze in einem Unions-Schattenkabinett seien derzeit aber nicht zu vergeben, weil es noch nicht einmal eine Entscheidung von CDU und CSU über einen Kanzlerkandidaten gebe.

CDU-Generalsekretär Ziemiak habe den Auftrag erhalten, zusammen mit seinem CSU-Kollegen die Arbeiten an einem gemeinsamen Wahl- und Regierungsprogramm zu beginnen, sagte der neue Parteichef. Dieses müsse dann rechtzeitig vor dem Beginn des Wahlkampfs vorliegen. Laschet war auf einem digitalen Parteitag zum CDU-Chef gewählt und in einer Briefwahl bestätigt worden. Er hatte sich dabei gegen Merz und Norbert Röttgen durchgesetzt.