CDU-Vize Strobl für Teamlösung bei personeller Neuaufstellung

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl hat angesichts der bevorstehenden Neuaufstellung für eine Teamlösung an der Parteispitze geworben. "Wir sind als CDU und als Union dann stark, wenn wir als Team auftreten - wenn wir an einem Strang ziehen und zwar in die gleiche Richtung", sagte er am Montag nach den Beratungen der CDU-Spitze in Berlin. Nach der Bundestagswahl sei "ganz klar, dass es kein Weiterso geben kann. Wandel, Erneuerung und Veränderung müssen wir fest zu unserem Fundament hinzufügen."

Strobl, der auch Vorsitzender der baden-württembergischen CDU ist, ergänzte: "Das drückt sich in Köpfen, freilich auch in Inhalten und in Strukturen aus." Nach dem einstimmigen Beschluss der CDU-Bundesspitze, dass es zeitnah einen Wahlparteitag geben soll, unterstrich er, dass es davor eine breite und intensive Beteiligung der Mitglieder geben werde. "Eine neue Vorsitzende oder ein neuer Vorsitzender braucht das Vertrauen der Mitglieder und es müssen sich dann auch alle hinter ihr oder ihm versammeln", betonte Strobl./bk/DP/stw