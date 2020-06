Ceberus holt bei Commerzbank zum nächsten Schlag aus

Frankfurt (Reuters) - Der Finanzinvestor Cerberus legt im Streit mit der Commerzbank nach.

Es sei zu bedauern, dass der Konzern nicht bereit sei, Cerberus die geforderten zwei Sitze im Aufsichtsrat zu geben, erklärte der Finanzinvestor in einem Brief an den Chef des Commerzbank-Kontrollgremiums, Stefan Schmittmann, der Reuters am Dienstag vorlag. Cerberus sei dennoch weiterhin entschlossen, die Führung und die Strategie des Geldhauses "substanziell" zu verändern und stehe bereit für Gespräche. Man werde sich in Zukunft auf "alternative Wege" konzentrieren, um notwendige Veränderungen herbeizuführen.