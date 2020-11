CECONOMY - Genug gerastet!

CECONOMY AG - WKN: 725750 - ISIN: DE0007257503 - Kurs: 4,322 € (XETRA)

Ceconomy ging aus einer Aufspaltung des früheren Metro-Konzerns hervor. Das Unternehmen betreibt die beiden Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn. Auch Ceconomy war im Zuge der Coronakrise von der temporären Zwangsschließung vieler Filialen betroffen, profitiert auf der anderen Seite aber im Online-Geschäft. Analysten rechnen im laufenden Jahr mit einem Umsatzrückgang auf 20,83 Mrd. EUR und einem Ergebniseinbruch auf 0,15 EUR je Aktie. Interessant: Experten gehen davon aus, dass Ceconomy 2021 die Werte aus dem Jahr 2019 bei Umsatz und Gewinn nicht nur erreichen, sondern leicht übertreffen wird. Die Erlöse könnten dann auf 21,46 Mrd. EUR steigen, der Gewinn wieder auf 0,36 EUR je Aktie hochschnellen. Daraus würde sich ein günstiges KGV von 12 ergeben.

Die Aktie hatte ich im August charttechnisch sehr gut im Griff, die Analysen können Sie hier und hier noch einmal nachlesen. Es gab temporär sogar ein Überschießen über das Ziel bei 4,15 EUR, ehe eine dreiteilige Konsolidierung einsetzte, welche die Aktie zurück in die Unterstützungszone zwischen 3,81 und 3,70 EUR brachte, wo zum damaligen Zeitpunkt auch der EMA200 verlief. Antizykliker kamen folglich voll auf ihre Kosten.

Nun können sich Prozykliker den Titel näher ansehen. Denn nach einem weiteren Rücklauf auf die Marke von 4,15 EUR ist die Aktie reif für einen Durchmarsch zur Oberseite. Dabei bietet sich eine Kurslücke aus dem ersten Quartal 2020 bei 4,92 EUR als passendes Ziel an. Schließen die Bullen dieses Gap, wäre der Chart auf der Oberseite bereinigt. Absicherungen bieten sich aggressiv unter dem Tief bei 4,13 EUR an. Die konservativere Variante sieht einen Stopp unter dem Tief bei 3,68 EUR vor.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 21,45 20,83 21,46 Ergebnis je Aktie in EUR 0,34 0,15 0,36 KGV 13 29 12 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

