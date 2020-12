CECONOMY - Kursexplosion nach positivem Newsflow

CECONOMY AG - WKN: 725750 - ISIN: DE0007257503 - Kurs: 4,854 € (XETRA)

CECONOMY erwartet für 2020/21 ein leichtes währungsbereinigtes Umsatzplus; bis 2022/23 soll der Umsatzanteil Online Richtung 30 % steigen; Prognose 2020/21 abhängig von weiterer Corona-Entwicklung; 2020/21 Ebit (bereinigt) zwischen €320 und €370 Mio erwartet; 2022/23 Steigerung der Ebit-Marge im Korridor von 2,5 bis 2,7 % erwartet; bis 2022/23 soll der Umsatz auf über €22 Mrd steigen; Umsatzdynamik im Oktober/November gegenüber dem 4. Quartal beschleunigt.

CECONOMY behält bislang ungenutzten KfW-Kredit als Versicherung; für die Dauer der Kreditlinie keine Dividendenzahlung möglich.

Meldung von gestern:

Ceconomy kauft von Convergenta, der Beteiligungsgesellschaft der Familie Kellerhals, 21,62 Prozent an der Media-Saturn-Holding. Media-Saturn stockt damit seine Beteiligung auf 100 Prozent auf. Als Gegenleistung gibt Ceconomcy im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung 125,8 Millionen neue Stammaktien an Convergenta und Wandelschuldverschreibungen in Gesamtnennbetrag von 151 Millionen Euro aus. Zusätzlich hinzu kommt eine Barkomponente in Höhe von 130 Millionen Euro. Die Gesamtleistung liegt bei 815 Millionen Euro.

Befreiungsschlag im Chart

Der heutige Rallyschub beendet die seit September andauernde Seitwärtsphase und generiert größere Kaufsignale. Eine längere Aufwärtsbewegung in Richtung 5,69 und zum 2019er Hoch bei 6,164 EUR könnte jetzt folgen. Knapp darüber notiert bei 6,77 - 6,93 EUR ein weiterer markanter Widerstandsbereich, wo auch das 2018er Tief liegt.

Das Ausbruchslevel bei 4,44 - 4,53 EUR dient ab jetzt als Unterstützung. Kommt es nochmals zu Kursrücksetzern an diesen Preisbereich, könnten sich dort antizyklische Einstiegschancen bieten. Unterhalb von 4,40 EUR würde sich das kurzfristige Bild leicht eintrüben, das heute gerissene Gap könnte dann geschlossen werden. Der Rückfall in die Seitwärtsrange wäre dann aber unschön im Sinne der Käufer.

CECONOMY AG Aktie

