CECONOMY - Kurzupdate nach den Zahlen

CECONOMY AG - WKN: 725750 - ISIN: DE0007257503 - Kurs: 3,554 € (XETRA)

Am Dienstag stellte ich die Ceconomy-Aktie im Vorfeld des heutigen Neunmonatsberichts vor. Nun sind die Zahlen da, daher möchte ich ein kurzes Update geben. Im dritten Quartal sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 4,1 Mrd. EUR. Ausschlaggebend dafür waren die staatlich angeordneten Ladenschließungen im April. Allerdings war die Entwicklung in den Folgemonaten erfreulich. Im Mai stieg der Umsatz um 3 % gegenüber 2019, im Juni sogar um 12 %. Wichtiger Faktor war das Online-Geschäft, das ähnlich wie beim US-Unternehmen Best Buy im dritten Quartal mit einem Wachstum von 143 % regelrecht explodierte. Dennoch, unterm Strich verbuchte Ceconomy auch im dritten Quartal einen Verlust und dieser fiel mit 104 Mio. EUR mehr als doppelt so hoch aus als noch 2019.

Das Management bestätigte die Prognose, wonach der Umsatz im Geschäftsjahr 2019/20 währungsbereingt leicht sinken und das EBIT mit fünf bis 15 Mio. EUR leicht positiv ausfallen soll.

Aus charttechnischer Sicht hat sich wenig verändert. Erwähnenswert ist der heutige Touchdown mit dem EMA200 bei 3,58 EUR. Für eine Fortsetzung der Erholung seit März müssen die Käufer diese Marke hinter sich lassen, um die Ziele bei 3,70 bis 3,81 und darüber 4,15 EUR noch erreichen zu können. Stopps könnte man als Kurzfristtrader nun bereits eng unter das Tief bei 3,25 EUR nachziehen. Ansonsten bieten sich mittelfristig weiter Absicherungen knapp unter 2,89 EUR an.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 21,45 20,21 21,25 Ergebnis je Aktie in EUR 0,34 -0,22 0,43 KGV 55 -85 43 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Ceconomy-Aktie

