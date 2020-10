Ceconomy schneidet besser ab als erwartet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet und geht nun für das Geschäftsjahr 2019/20 von einem besseren operativen Ergebnis aus als geplant. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im am 30. September beendeten Geschäftsjahres dürfte "deutlich" über der eigenen Prognose sowie der Markterwartung liegen, teilte das Unternehmen, zu dem die beiden Ketten Media-Markt und Saturn gehören, am Montag in Düsseldorf mit. Ceconomy hatte zuletzt ein bereinigtes Ebit von 165 bis 185 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Nicht enthalten in dem Ergebnis ist die Beteiligung an der französischen Fnac Darty.

Eine vom Unternehmen zusammengestellte Analystenschätzung ging im Schnitt von einem bereinigten Ebit von 176 Millionen Euro aus. Ceconomy berichtete dabei von einer anhaltend starken Nachfrage im vierten Quartal, auch im Onlinegeschäft. Die Aktien sprangen kurz vor Börsenschluss an und lagen rund 8 Prozent im Plus. Das Unternehmen will seine Umsatzzahlen am 23. Oktober veröffentlichen, die ausführlichen Ergebnisse folgen am 15. Dezember./nas/he