Ceconomy stark ins neue Geschäftsjahr gestartet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy hat sich vom Start in das neue Geschäftsjahr begeistert gezeigt. Im Oktober sei eine "exzellente" Umsatzentwicklung verzeichnet worden, teilte das Unternehmen am frühen Mittwochabend in Düsseldorf mit. Das Momentum habe sich zudem im laufenden Monat fortgesetzt. 92 Prozent aller MediaMarkt- und Saturn-Geschäfte in Europa hätten derzeit offen, teilte das SDax-Unternehmen mit. Die Unsicherheit mit Blick auf die Entwicklung von Covid-19 und möglicher Verkaufseinschränkungen bleibe aber bestehen.

Anleger stimmten in die gute Laune ein. Der Aktienkurs von Ceconomy legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast drei Prozent zu./he/fba