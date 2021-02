Ceconomy treibt Suche nach neuem Chef voran

Düsseldorf (Reuters) - Die Elektronikhandelsholding Ceconomy will bald einen Nachfolger für Interimschef Bernhard Düttmann finden.

Ceconomy suche intensiv nach einem neuen Vorstandschef, sagte der scheidende Aufsichtsratschef Jürgen Fitschen bei der virtuellen Hauptversammlung des Mutterkonzerns der Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn am Mittwoch. Ein Personalberater sei eingeschaltet. Zu Namen möglicher Kandidaten wolle er sich nicht äußern. Düttmanns Vertrag läuft im Oktober aus.

Die Suche nach einem neuen Chef muss Fitschens designierter Nachfolger an der Spitze des Aufsichtsrats, der ehemalige Telekom-Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt, vorantreiben. Er soll bei der Hauptversammlung in das Kontrollgremium und danach an die Spitze des Aufsichtsrats gewählt werden. Ceconomy sei ein "unglaublich spannendes Unternehmen", sagte Dannenfeldt: "Da steckt eine Menge drin."