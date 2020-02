CECONOMY - Vorbörslicher Kurssprung nach Zahlen

CECONOMY AG - WKN: 725750 - ISIN: DE0007257503 - Kurs: 4,706 € (XETRA)

Ceconomy hat im ersten Quartal einen Umsatz von 6,8 Mrd. USD (-0,8 % y/y) und im fortgeführten Geschäft ein bereinigtes EBIT von 289 Mio. USD (VJ: 269 Mio. USD) und ein Nettoergebnis von 170 Mio. USD (VJ: 107 Mio. USD) erzielt. Der Ausblick wird bestätigt.

Die Ceconomy-Aktie markierte im Januar 2018 ein Erholungshoch bei 13,40 EUR. Danach kam es zu einem massiven Abverkauf, der bis Januar 2019 dauerte und zu einem Tief bei 2,92 EUR führte. Von dort aus erholte sich der Wert wieder. Anfang Mai 2019 erreichte er ein Hoch bei 6,16 EUR. An diesem Hoch scheiterte die Aktie am 01. August 2019. Seitdem befindet sie sich in einem breiten Abwärtstrendkanal. Innerhalb dieses Kanals stand die Aktie in den letzten Wochen deutlich unter Druck und fiel sogar unter die Unterstützung bei 4,77 EUR. In den letzten beiden Tagen kam es intraday jeweils zu einem Anstieg über diese Marke, aber zu keinem Tagesschlusskurs darüber.

Vorbörslich notiert der Wert allerdings deutlich im Plus und steigt rund 9 % an. Damit notiert er deutlich über der Marke bei 4,77 EUR.

Kurzfristige Rally möglich?

Die Ceconomy-Aktie könnte im Umfeld um die aktuellen Zahlen zu einer Rally ansetzen. Sollte sich der Ausbruch über 4,77 EUR bestätigen, wäre in den nächsten Tagen ein Anstieg in Richtung 5,50-5,60 EUR, also an den Abwärtstrend seit August 2018 möglich. Weiteres Aufwärtspotenzial ergäbe sich erst mit einem Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Dann könnte der Wert in Richtung 6,16 oder sogar 6,85/93 EUR steigen. Ein Anstieg bis dorthin wäre aber nur ein Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab Oktober 2002.

Sollte sich der vorbörsliche Anstieg nicht bestätigen, könnte die Ceconomy-Aktie sofort wieder unter Druck geraten und kurzfristig auf 4,16 EUR und mittelfristig sogar auf 2,92 EUR abfallen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)