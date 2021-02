Ceconomy wirft Prognose doch über Bord - Lockdown belastet

Düsseldorf (Reuters) - Die Elektronikhandels-Holding Ceconomy hat sich von ihrer Jahresprognose verabschiedet.

Als Grund gibt sie die Beschlüsse von Bund und Ländern zum Lockdown in Deutschland an. Zuletzt hatte der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn ein Fragezeichen hinter den Ausblick gesetzt. "Wir bewerten die Situation (..) fortlaufend neu, auch mit Blick auf unsere Prognose", hatte Finanzchefin Karin Sonnenmoser erst am Dienstag gesagt. Ceconomy halte es "jetzt für geboten, den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 vorsichtshalber auszusetzen", hieß es nur zwei Tage später. Ceconomy sehe aufgrund der beschriebenen Unsicherheiten um Lockerungen für den Einzelhandel "davon ab, derzeit eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 zu geben".

Die vorübergehende Schließung der Filialen hatte Ceconomy bereits im ersten Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft belastet. Das Online-Geschäft florierte dagegen.