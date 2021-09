Celwise AB verwendet von ExOne im 3D-Druck hergestellte Werkzeuge, um Holzfasern in innovativen Einweg-Ersatzkunststoff zu verwandeln

Die patentierten Werkzeuge, Maschinen und Verfahren von Celwise verarbeiten Holzfasern zu wasserfesten Verpackungen und Produkten, die recycelbar, erneuerbar und biologisch abbaubar sind



Ein Schlüsselelement der Celwise-Produktionsmethode sind einzigartige Metallwerkzeuge, die nur mit additiver Fertigung hergestellt werden können, wie zum Beispiel mit der Binder-Jetting-Technologie von ExOne



Das schnell wachsende Unternehmen Celwise hat seine umweltfreundlichen Lösungen bereits an globale Unternehmen in der Konsumgüter-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Kosmetik- und Elektronikbranche verkauft



Im Vergleich zu konkurrierenden Papier-, Faser- und Kunststoffprodukten senkt das geformte Faserprodukt von Celwise sowohl den Energieverbrauch als auch die Herstellungskosten um bis zu 50 %



Wie The ExOne Company (Nasdaq:XONE), der weltweit führende Anbieter von industriellen Sand- und Metall-3D-Druckern mit Binder-Jetting-Technologie, bekannt gab, nutzt der innovative Anbieter von Formfasertechnologien, Celwise AB aus Norrköping, Schweden, von ExOne 3D-gedruckte Metallwerkzeuge aus 316L-Edelstahl für seine patentierte Methode zur Transformation von Holz- und anderen Zellulosefasern in verschiedenste, umweltfreundlichen Verpackungen und Produkte.

Die in den letzten 10 Jahren von Celwise erfundene, entwickelte und patentierte Technologie zielt darauf ab, die Papier- und Kunststoffindustrie grundlegend zu verändern. Diese innovative Technologie erzeugt ein wasserbeständiges geformtes Faserprodukt, das wie eine luxuriöse Mischung aus Holz und Kunststoff aussieht und sich auch so anfühlt. Die Technologie von Celwise findet großen Anklang, und es laufen bereits Einführungsprojekte mit einer Vielzahl globaler Unternehmen in zahlreichen Branchen, darunter Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke, Kosmetik und Elektronik.

„Unser Planet braucht diese Technologie jetzt“, so David Pierce, Erfinder und Mitinhaber von Celwise. „Unsere patentierte Technologie liefert ein recycelbares, erneuerbares und biologisch abbaubares Produkt, das schneller und kostengünstiger hergestellt werden kann als mit herkömmlichen Technologien. Fortschrittliche Fertigungsverfahren, die auf 3D-gedruckten Werkzeugen von ExOne basieren, sind ein wichtiger Bestandteil unseres Prozesses.“

„Celwise beweist, wie der Binderjet-3D-Druck und andere neue Technologien zur Lösung einiger der schwierigsten Probleme der Welt beitragen können“, erklärte John Hartner, CEO von ExOne. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Celwise an dieser wichtigen Innovation zu arbeiten.“

Funktionsweise

Das patentierte Verfahren von Celwise umfasst einzigartige Werkzeuge und Maschinen sowie einen neuartigen Prozess zur Herstellung des Endprodukts. Bei der herkömmlichen Herstellung von Produkten auf Zellulosefaserbasis (Papier) wird den Zellulosefasern langsam das Wasser entzogen, sodass geformte Produkte beschichtet werden müssen, um wasserfest zu sein.

Celwise hingegen entzieht das Wasser in einem neuen Verfahren, das es den Zellulosefasern ermöglicht, sich schnell wieder miteinander zu verbinden. Dadurch entsteht ein neuartiges Papierprodukt, das stabil, holzähnlich und wasserfest ist.

Da eine Reihe von Form-, Transfer- und Presswerkzeugen mithilfe der ExOne-Binder-Jetting-Technologie in 3D gedruckt werden, bietet das Verfahren Celwise sogar noch mehr Gestaltungsfreiheit bei der Entwicklung der Produkte seiner Kunden.

Der Binder-Jet-3D-Druck von ExOne verwandelt pulverförmige Materialien – Metall, Sand oder Keramik – bei hohen Geschwindigkeiten in hochdichte und funktionale Präzisionsteile. Ein industrieller Druckkopf trägt selektiv ein Bindemittel in ein Bett aus Pulverpartikeln auf und erzeugt so ein festes Teil in einer dünnen Schicht, ähnlich wie beim Drucken auf Papierbögen.

Beim Drucken von Metallen, wie z. B. den Celwise-Werkzeugen, muss das fertige Metallteil in einem Ofen gesintert werden, um die Partikel zu einem festen Objekt zu verschmelzen. Die Binder-Jet-3D-Drucktechnologie gilt als wünschenswertes und nachhaltiges Produktionsverfahren, vor allem dank ihrer hohen Geschwindigkeit, der geringen Abfallmengen und Kosten sowie der Materialflexibilität.

ExOne liefert jetzt Prototypen und Produktionswerkzeuge nach Celwise-Spezifikationen. Während andere 3D-Metalldruckverfahren die von Celwise benötigten Werkzeuge herstellen können, schätzt Pierce, dass die Binder-Jetting-Technologie von ExOne im Vergleich zu diesen Verfahren eine Zeitersparnis von 20 % und eine Kostenersparnis von 30-40 % ermöglicht.

Über ExOne

ExOne (Nasdaq:XONE) ist Pionier und global führender Anbieter von Binder-Jetting-3D-Drucktechnologie. Seit 1995 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, leistungsstarke 3D-Drucker zu liefern, die selbst die schwierigsten Probleme lösen und weltverändernde Innovationen ermöglichen. Unsere 3D-Drucksysteme verwandeln Pulvermaterialien – darunter Metalle, Keramik, Verbundwerkstoffe und Sand – schnell in Präzisionsteile, Metallgussformen und -kerne sowie innovative Werkzeuglösungen. Industriekunden nutzen unsere Technologie, um Zeit und Geld zu sparen, Abfall zu reduzieren, ihre Fertigungsflexibilität zu erhöhen und Designs und Produkte zu liefern, die früher unmöglich waren. ExOne bietet mit einem weltweit führenden Team von Binder-Jetting-Experten spezialisierte 3D-Druckdienste an, darunter die kundenspezifische Produktion von geschäftskritischen Teilen, sowie Engineering- und Design-Beratungsleistungen. Weitere Informationen über ExOne finden Sie unter www.exone.com oder auf Twitter unter @ExOneCo. Wir laden Sie ein, sich unserer Bewegung #MakeMetalGreen™ anzuschließen.

