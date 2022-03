Cenit steigert die Dividende

Die Cenit AG (ISIN: DE0005407100) will der Hauptversammlung am 20. Mai 2022 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie auszuschütten. Im letzten Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,47 Euro je Aktie bezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 12,75 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 5,88 Prozent.

Der Umsatz des Cenit Konzerns stieg im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf 146,07 Mio. Euro, wie am Donnerstag ebenfalls mitgeteilt wurde. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um 71,7 Prozent auf 6,23 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,51 Euro (Vorjahr: 0,28 Euro).

Insgesamt geht Cenit für das Geschäftsjahr 2022 von einem Umsatz von rund 150 Mio. Euro und einem EBIT in Höhe von rund 6,7 Mio. Euro aus. Die Prognose beinhaltet keine möglichen Akquisitionseffekte und basiert auf der Annahme, dass sich der aktuelle Ukraine-Konflikt nicht signifikant negativ auf die Branche sowie die Hauptkundensegmente auswirkt.

Die Cenit AG wurde 1988 gegründet und ist ein Beratungs- und Softwarespezialist mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigte am 31. Dezember 2021 685 Mitarbeiter (Vorjahr: 711) weltweit. Die Erstnotierung der Aktie an der Börse erfolgte am 6. Mai 1998.

Redaktion MyDividends.de