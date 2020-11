CENTROTEC - Ziel erreicht! Doch geht da noch mehr?

Centrotec SE - WKN: 540750 - ISIN: DE0005407506 - Kurs: 18,080 € (XETRA)

Das hätte kaum besser laufen können! Die Aktie von Centrotec stieg nach der Analyse im Oktober erst noch etwas an, setzte anschließend auf die Unterstützung bei 15,64 EUR zurück, um mit dem freundlichen Wochenstart in dieser Woche das Ziel bei 15,64 EUR abzuarbeiten. Analytisch folglich ein Traum. Doch das muss noch nicht das Ende der Bewegung gewesen sein.

Denn das neue Jahreshoch eröffnet im großen Bild weiteres Potenzial, sollte sich die Aktie, wie aktuell, auch über einer langfristigen Trendlinie etablieren. Die nächste Zielzone bilden in diesem Fall markante Hochpunkte aus den Jahren 2014 und 2017 bei 20,10 und 20,45 EUR. Dort liegt also ein starker charttechnischer Deckel. Erst wenn dieser weggesprengt wird, wäre Platz vorhanden bis zum Allzeithoch bei 24,95 EUR. Das Ausbruchslevel bei 17,94 EUR dient von jetzt an als Unterstützung.

Aus fundamentaler Sicht haben die Analysten nach der letzten Prognoseerhöhung neu gerechnet und die Schätzungen erheblich angehoben. Der Konsens liegt nun für den Umsatz 2020 bei über 700 Mio. EUR, der Gewinn je Aktie dürfte 1,64 EUR betragen. Einen solchen Gewinn hatten die Experten ursprünglich erst im kommenden Jahr gesehen. Das KGV 2021 liegt immer noch bei günstigen 10, das KUV bei 0,33.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 650,99 702,50 726,00 Ergebnis je Aktie in EUR 1,48 1,64 1,78 KGV 12 11 10 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,30 0,35 Dividendenrendite 0,00 % 1,64 % 1,92 % *e = erwartet

Centrotec-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)