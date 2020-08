CenturyLink zahlt 25 Cents Dividende an die Investoren

Das amerikanische Telekommunikationsunternehmen CenturyLink Inc. (ISIN: US1567001060, NYSE: CTL) zahlt eine Quartalsdividende von 25 US-Cents an die Aktionäre. Die Ausschüttung wurde im Februar 2019 um knapp 53 Prozent auf den aktuellen Betrag gesenkt. Die nächste Auszahlung erfolgt am 11. September 2020 (Record date: 31. August 2020).

CenturyLink ging im Jahr 2009 aus der Fusion zwischen den Unternehmen CenturyTel und EMBARQ hervor. Im Jahr 2016 gab der Konzern die Übernahme von Level 3 Communications bekannt. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,19 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,38 Mrd. US-Dollar), wie am 5. August berichtet wurde. Der Gewinn betrug 377 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 371 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie des Konzerns an der Wall Street mit 16,73 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 12,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. August 2020).

Redaktion MyDividends.de