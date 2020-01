CES: Neue Fernseher von Panasonic passen sich an Umgebungslicht an

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Fernseher von Panasonic können sich künftig an die Beleuchtungsverhältnisse im Raum anpassen. Der japanische Elektronikriese präsentierte am Montag (Ortszeit) auf der Technikmesse CES in Las Vegas ein neues Modell, das den entsprechenden technischen Standard "Dolby Vision IQ" unterstützt. Zuvor hatte der Panasonic-Wettbewerber LG bereits die Funktion eingeführt.

Mit "Dolby Vision IQ" sollen die Video-Inhalte auch in hellen Räumen gut zu sehen sein. Panasonic-Manager Yasushi Murayama sagte, man habe damit auf die Bedürfnisse der Kunden reagiert. So hätten sich Zuschauer beispielsweise bei der letzten Folge der Serie "Games of Thrones" darüber beschwert, bei den dunklen Nachtszenen kaum etwas erkennen zu können.

Panasonic will seine Umsetzung der Helligkeitsanpassung unter der Bezeichnung "Filmmaker Mode with Intelligent Sensing" für eine Reihe von Kontrastformaten anbieten. Mit dem Namen "Filmmaker Mode" bezeichnen Panasonic, Samsung , LG und andere Hersteller einen TV-Betriebsmodus, bei dem die Inhalte so abgespielt werden, wie von den Regisseuren und Produzenten ursprünglich beabsichtigt. Dabei wird beispielsweise das Original-Bildseitenverhältnis eingestellt und eine manipulierende Zwischenbildberechnung deaktiviert./chd/DP/jha