CES: Samsung bringt Vertikal-Modus für mehr Fernseher

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Samsung buhlt mit seinen neuen Fernsehern um die Tiktok-Generation. Der Branchenführer stellte vor dem Start der Technik-Messe CES in Las Vegas eine Wandhalterung für diesjährige TV-Modelle vor, die den Fernseher automatisch senkrecht dreht. Damit werden Smartphone-Videos, die im Vertikal-Format aufgenommen wurden, deutlich größer als bei der klassischen TV-Ausrichtung dargestellt. Viele Nutzer von Video-Aps wie Tiktok, Instagram und Youtube schauen die Clips bisher hauptsächlich auf ihren mobilen Geräten statt auf dem Fernseher.

Samsung demonstrierte mit den ersten CES-Ankündigungen in der Nacht zum Montag den Drang, unbedingt mit der Zeit gehen zu wollen. So bekommen die neuen Modelle eine App, mit der sogenannte NFT-Dateien angesehen und gehandelt werden können. Die NFTs sind so etwas wie Echtheits-Zertifikate etwa für digitale Kunstwerke. Nach hohen Preisen bei Versteigerungen erlebten die NFTs in den vergangenen Monaten einen Boom, auf den Samsung aufspringen will.

Mit einer weiteren neuen Funktion will Samsung Spiele-Streaming, bei dem die Games auf Servern im Netz statt auf den Geräten der Nutzer laufen, direkt in seine Fernseher integrieren. Unterstützt werden sollen Spiele unter anderem von Googles Dienst Stadia sowie von Nvidia Geforce Now.

Die Dreh-Funktion für Smartphone-Videos hatte Samsung vor zwei Jahren zunächst bei einem einzelnen Modell ausprobiert./so/DP/zb