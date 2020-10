CEWE lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Fotodienstleister CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901) wird an diesem Dienstag seine virtuelle Hauptversammlung in Oldenburg abhalten. CEWE will seine Ausschüttung um knapp 2,6 Prozent von 1,95 Euro auf 2,00 Euro je Aktie erhöhen. Es ist die elfte Dividendenanhebung in Folge. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 93,70 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,13 Prozent.

Der Umsatz der Gruppe lag im zweiten Quartal 2020 mit 130,6 Mio. Euro um 2,7 Prozent unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 134,2 Mio. Euro), wie am 6. August berichtet wurde. Das EBIT verbesserte sich um 2,4 Mio. Euro auf -1,0 Mio. Euro (Vorjahr: -3,4 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug -0,7 Mio. Euro (Vorjahr: -2,1 Mio. Euro).

Die Firma wurde 1961 gegründet und ist seit 1993 an der Börse notiert. CEWE mit Sitz in Oldenburg lieferte im Jahr 2019 2,4 Mrd. Fotos, 6,6 Mio. CEWE Fotobuch-Exemplare aus und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 714,9 Mio. Euro. Es werden über 4.200 Mitarbeiter beschäftigt. Die CEWE-Aktie ist im SDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de