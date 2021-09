CEWE - Mach's noch einmal!

CEWE Stiftung & Co. KGaA - WKN: 540390 - ISIN: DE0005403901 - Kurs: 122,400 € (XETRA)

Im August zeigte mein Kollege André Rain einmal mehr sein Gespür für sehr gute Chance-Risiko-Verhältnisse und stellte die Aktie von CEWE als klassischen EMA200-Play vor. Und tatsächlich stieß sich der Wert deutlich von diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt zur Oberseite ab. Allerdings gelang den Bullen nicht die Ausbildung eines höheren Hochs. Der Nebenwert blieb im Bereich der Marke von 130 EUR hängen, womit die übergeordnete Konsolidierung intakt bleibt.

Dennoch könnte ein weiterer Schritt in Richtung Ende der Auszeit gelingen, wenn die Aktie, wie bereits gestern, auch in den kommenden Tagen den EMA200 erneut verteidigt und ein höheres Tief über dem Augusttief bei 117,10 EUR ausbildet. Oberhalb der steilen Abwärtstrendlinie seit 130,20 EUR wäre ein erneuter Test dieses Hochs möglich. Springt der Wert anschließend auch über die Abwärtstrendlinie seit dem Maihoch, wäre eine Fortsetung der Aufwärtsbewegung in Richtung 138,40 EUR denkbar.

Absicherungen machen unterhalb des EMA200, spätestens aber unter dem Mehrmonatstief bei 117,20 EUR, Sinn. Unterhalb dieser Marke sollten Anleger von Long-Positionen, zumindest unter Tradingaspekten, zunächst Abstand nehmen.

Fazit: Die Cewe-Aktie bietet für Anleger, die gerne aus der Konsolidierung heraus handeln, aktuell interessante Möglichkeiten. Erste Testpositionen sind möglich und können ausgebaut werden, sollte das Szenario anlaufen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 727,30 753,30 776,50 Ergebnis je Aktie in EUR 7,20 7,58 8,07 Gewinnwachstum 5,28 % 6,46 % KGV 17 16 15 KUV 1,2 1,2 1,1 PEG 3,1 2,4 Dividende je Aktie in EUR 2,30 2,40 2,55 Dividendenrendite 1,88 % 1,96 % 2,08 % *e = erwartet

Cewe-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)