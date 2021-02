CEWE will die Dividende das zwölfte Jahr in Folge anheben

Der Fotodienstleister CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901) will seine Ausschüttung um 15 Prozent von 2 Euro auf 2,30 Euro je Aktie erhöhen, wie am Montag berichtet wurde. Es ist die zwölfte Dividendenanhebung in Folge. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 105,60 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,99 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 9. Juni 2021 statt.

CEWE steigerte den Gruppenumsatz im Geschäftsjahr 2020 auf 727,3 Mio. Euro (2019: 720,4 Mio. Euro), wie bereits am 22. Januar mitgeteilt wurde. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich überproportional auf 79,7 Mio. Euro (2019: 56,8 Mio. Euro).

Die Firma wurde 1961 gegründet und ist seit 1993 an der Börse notiert. CEWE mit Sitz in Oldenburg beschäftigt rund 4.200 Mitarbeiter. Die CEWE-Aktie ist im SDAX gelistet. Die Gründerfamilie Neumüller ist mit knapp 27 Prozent größter Aktionär.

Redaktion MyDividends.de